Дорохин Никита Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорохин Александър
Мать ребёнка: Дорохина Велика Младенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохина Велика Младенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Болгария, Руженци