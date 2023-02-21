Дорохин Никита Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Никита Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Дорохин Моисей Парамонович

Мать: Дорохина Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорохин Александър

Мать ребёнка: Дорохина Велика Младенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохина Велика Младенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорохина Велика Младенова

Смерть
1989
Болгария, Руженци
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