Усеинова-Ибрагимова Роза Исмаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усеинова-Ибрагимова Роза Исмаиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1959

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1977

Дочь: Фрей Мария Владимировна

Отец ребёнка: Усеинов Сейран Эдемович

Рождение ребёнка
17.10.1986

Сын: Усеинов Эмиль Сейранович

Отец ребёнка: Усеинов Сейран Эдемович

Рождение ребёнка
11.01.1988

Дочь: Усеинова Эльвира Сейрановна

Отец ребёнка: Усеинов Сейран Эдемович

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