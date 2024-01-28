Усеинова-Ибрагимова Роза Исмаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.08.1977
Дочь: Фрей Мария Владимировна
Отец ребёнка: Усеинов Сейран Эдемович
Рождение ребёнка
17.10.1986
Отец ребёнка: Усеинов Сейран Эдемович
Рождение ребёнка
11.01.1988
Дочь: Усеинова Эльвира Сейрановна
Отец ребёнка: Усеинов Сейран Эдемович