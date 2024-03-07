Афонин Алексей Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти12.03.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Афонин Родион Афонасьев
Мать: Афонина Ирина Семионова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Афонина) Александра Алексеева
Мать ребёнка: Афонина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1862
Дочь: (Афонина) Мария Алексеева
Мать ребёнка: Афонина Евдокия Григорьева
Смерть
12.03.1897
Рождение ребёнка
15.01.1958
Дочь: (Афонина) Домника Алексеева
Мать ребёнка: Афонина Авдотья Григорьева