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Афонин Алексей Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

12.03.1897

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Афонин Родион Афонасьев

Мать: Афонина Ирина Семионова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Авдотья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афонина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Афонина) Александра Алексеева

Мать ребёнка: Афонина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1862

Сын: Афонин Иосиф Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1862

Дочь: (Афонина) Мария Алексеева

Мать ребёнка: Афонина Евдокия Григорьева

Смерть
12.03.1897
Рождение ребёнка
15.01.1958

Дочь: (Афонина) Домника Алексеева

Мать ребёнка: Афонина Авдотья Григорьева

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