Тужилова (Давыдова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужилова (Давыдова) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыдов Григорий

Мать: Давыдова Фёкла

Рождение ребёнка
11.07.1926

Сын: Тужилов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Тужилов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тужилов Николай Александрович

Отец ребёнка: Тужилов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тужилов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Антонина Александровна

Отец ребёнка: Тужилов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия,Ульяновская обл.,Майнский р-н,р.п.Майна
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