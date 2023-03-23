Тужилова (Давыдова) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыдов Григорий
Мать: Давыдова Фёкла
Рождение ребёнка
11.07.1926
Сын: Тужилов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Тужилов Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тужилов Николай Александрович
Отец ребёнка: Тужилов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Антонина Александровна
Отец ребёнка: Тужилов Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Россия,Ульяновская обл.,Майнский р-н,р.п.Майна