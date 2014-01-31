Леонченко Василий Михайлович
Место рожденияБеларусь, Могилевская область
Дата рождения01.03.1926
Дата смерти31.01.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
09.07.1952
Дочь: Крамаренко Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Леонченко Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
26.02.1954
Дочь: Суярко Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Леонченко Ольга Никифоровна
Рождение ребёнка
10.03.1963
Дочь: Головина Алла Васильевна
Мать ребёнка: Леонченко Ольга Никифоровна
Смерть
31.01.2014