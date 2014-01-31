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Леонченко Василий Михайлович

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Место рождения

Беларусь, Могилевская область

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

31.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь, Могилевская область
Рождение ребёнка
09.07.1952

Дочь: Крамаренко Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Леонченко Ольга Никифоровна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
26.02.1954

Дочь: Суярко Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Леонченко Ольга Никифоровна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
10.03.1963

Дочь: Головина Алла Васильевна

Мать ребёнка: Леонченко Ольга Никифоровна

Смерть
31.01.2014
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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