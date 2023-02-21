Усиркова (Ревина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Усиркова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гудёнин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гудёнин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гудёнина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гудёнин Никонор Николаевич
Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858