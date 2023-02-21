Усиркова (Ревина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усиркова (Ревина) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Усиркова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гудёнин Илья Николаевич

Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гудёнин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гудёнин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гудёнина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гудёнин Никонор Николаевич

Отец ребёнка: Усирков Николай Сергеевич

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усирков Николай Сергеевич

Смерть
До 1858
Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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