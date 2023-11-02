Ревякина Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина Фёкла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

09.12.1988

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1936

Сын: Ревякин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мульгинова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корсунова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревякин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович

Смерть
09.12.1988
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