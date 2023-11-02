Ревякина Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти09.12.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1936
Сын: Ревякин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мульгинова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корсунова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревякин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Ревякин Николай Петрович
Смерть
09.12.1988