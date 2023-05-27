Балашов Николай Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1950
Сын: Балашов Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Балашова Мария Трифановна
Рождение ребёнка
08.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Балашова Мария Трифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно