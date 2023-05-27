Балашов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1950

Сын: Балашов Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Балашова Мария Трифановна

Рождение ребёнка
08.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Балашова Мария Трифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Мария Трифановна

Смерть
Неизвестно