Архипова (Архипова) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Архипова) Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Архипов Иван Сидорович

Мать: Архипова Ирина Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
27.08.1906

Муж: Архипов Артем Архипович

Рождение ребёнка
11.02.1908

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович

Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: Александра Артемьевна

Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович

Рождение ребёнка
27.11.1913

Сын: Архипов Александр Артемьевич

Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.02.1918

Дочь: Антонина Артемьевна

Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович

Смерть
Неизвестно
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