Архипова (Архипова) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Архипов Иван Сидорович
Мать: Архипова Ирина Ивановна
Бракосочетание
27.08.1906
Рождение ребёнка
11.02.1908
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: Александра Артемьевна
Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович
Рождение ребёнка
27.11.1913
Сын: Архипов Александр Артемьевич
Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович
Рождение ребёнка
27.02.1918
Дочь: Антонина Артемьевна
Отец ребёнка: Архипов Артем Архипович
Смерть
Неизвестно