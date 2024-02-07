Обухова Асния Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1906 ст.
Сын: Обухов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Обухов Александр Федоров
Покровка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 719 Оп. 7 Д. 97 Стр. 245
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно