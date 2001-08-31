Тихонова (Тихонова) Валентина Георгиевна
Место рожденияРСФСР Алтайски край Змеиногорский район город Змеиногорск
Дата рождения17.11.1938
Дата смерти31.08.2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1938
Отец: Тихонов Георгий Емельянович
Мать: не указана
РСФСР Алтайски край Змеиногорский район город Змеиногорск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
31.08.2001
Украина, черкасская область, город умань.
Причина смерти: онкологическое заболевание