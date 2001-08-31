Тихонова (Тихонова) Валентина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Тихонова) Валентина Георгиевна

Место рождения

РСФСР Алтайски край Змеиногорский район город Змеиногорск

Дата рождения

17.11.1938

Дата смерти

31.08.2001

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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МП
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1938

Отец: Тихонов Георгий Емельянович

Мать: не указана

РСФСР Алтайски край Змеиногорский район город Змеиногорск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
31.08.2001
Украина, черкасская область, город умань.
Причина смерти: онкологическое заболевание