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Музафарова Ильмира Анваровна
Музафарова Ильмира Анваровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1956
Пол
Женский
Отец
Ишимбаев Анвар
1923 г.р.
Мать
Ишимбаева (Валитова) Амина Шангареевна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1956
Отец:
Ишимбаев Анвар
Мать:
Ишимбаева Амина Шангареевна
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