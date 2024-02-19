Зыков Никита Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Зыков Маркел
Мать: Зыкова Анисья Федоровна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Лукья Никитична
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Зыков Яков Никитич
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Дарья Никитична
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Авдотья Никитична
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Зыков Ефим Никитич
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Никитична
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1857