Зыков Никита Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Никита Маркелович

Зыков Никита Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Зыков Маркел

Мать: Зыкова Анисья Федоровна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Лукья Никитична

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Зыков Яков Никитич

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Дарья Никитична

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Авдотья Никитична

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Зыков Ефим Никитич

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Никитична

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зыков Василий Никитич

Мать ребёнка: Зыкова Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Прасковья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1857
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close