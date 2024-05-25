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Аблязов Карам Юсупович

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Аблязов Юсуп

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязова Гизабану

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Аблязов Ахметзакир Карамович

Мать ребёнка: Аблязова Гизабану

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.03.1912

Сын: Аблязов Магалим Карамович

Мать ребёнка: Аблязова Гизабану

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.10.1927

Дочь: Гульнур Карамовна

Мать ребёнка: Аблязова Гизабану

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1967
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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