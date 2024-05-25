Аблязов Карам Юсупович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Аблязов Юсуп
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аблязова Гизабану
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1904
Сын: Аблязов Ахметзакир Карамович
Мать ребёнка: Аблязова Гизабану
Рождение ребёнка
18.03.1912
Сын: Аблязов Магалим Карамович
Мать ребёнка: Аблязова Гизабану
Рождение ребёнка
05.10.1927
Дочь: Гульнур Карамовна
Мать ребёнка: Аблязова Гизабану
Смерть
1967