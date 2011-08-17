Ромасюк Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромасюк Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1984 г.р.

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.2011

Отец: Ромасюк Иван

Мать: Туренко Марина

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