Пупырев Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.01.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.01.1904
Богородице-Успенская церковь
Рождение
20.01.1904
Отец: Пупырев Сергей Иванович
Мать: Пупырева Мария Ильинична
Работа или профессия
С 06.09.1920
Переплетчик | Кунгурский уземотдел
Рождение ребёнка
26.10.1931
Сын: Пупырев Герман Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шавкуновская, 7
Смерть
Неизвестно