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Пупырев Александр Сергеевич

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Место рождения

Кунгур, город Кунгур, Пермский край

Дата рождения

20.01.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.01.1904
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Богородице-Успенская церковь
Рождение
20.01.1904

Отец: Пупырев Сергей Иванович

Мать: Пупырева Мария Ильинична

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Работа или профессия
С 06.09.1920
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Переплетчик | Кунгурский уземотдел
Рождение ребёнка
26.10.1931

Сын: Пупырев Герман Александрович

Мать ребёнка: не указана

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шавкуновская, 7
Смерть
Неизвестно
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