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Кирил? Семенов
Кирил? Семенов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1759
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Семен Денисов
1728 г.р.
Мать
Аграфена Логвинова
1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец:
Семен Денисов
Мать:
Аграфена Логвинова
Смерть
Неизвестно
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