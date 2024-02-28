Креснова (Заботина) Парасковья Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения26.10.1899
Дата смерти16.05.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1899
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Марья Ивановна
Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1932
Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1934
Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.05.1965