Креснова (Заботина) Парасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Креснова (Заботина) Парасковья Дмитриевна

Место рождения

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.10.1899

Дата смерти

16.05.1965

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1899

Отец: Заботин Дмитрий Тимофеевич

Мать: Заботина Агафья Андреевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1932

Сын: Креснов Николай Иванович

Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.04.1934

Сын: Креснов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Креснов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Креснов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Креснов Иван Петрович

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Креснов Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.05.1965
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
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