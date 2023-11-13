Черняева Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняева Татьяна Николаевна

Черняева Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1953

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1976

Дочь: Савенкова Черняева Ольга Александровна

Отец ребёнка: Черняев Александр Петрович

Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Черняев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Александр Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close