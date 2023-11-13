Черняева Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1976
Дочь: Савенкова Черняева Ольга Александровна
Отец ребёнка: Черняев Александр Петрович
Владивосток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Черняев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно