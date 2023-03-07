Желнина (Володимеровых) Дарья Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнина (Володимеровых) Дарья Игнатьева

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Место рождения

дер. Ердегинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ердегинская, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
До 1759

Дочь: Васса Анисимова

Отец ребёнка: Желнин Анисим Семенов

поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнин Анисим Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Чермных, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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