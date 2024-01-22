Разваляева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
24.10.1904 ст.
У Дионисия Ильиничны ??? ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.155 1-77а 64.
Восприемник
17.03.1905 ст.
У Клавдии Федоровны Тихоновой. ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.156 1-55 14.
Восприемник
18.11.1907 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.2 Д.158 1-72 63.
Смерть
Неизвестно