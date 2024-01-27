Кондратенко Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратенко Михаил Степанович

Кондратенко Михаил Степанович

avatar

Место рождения

Воронежская обл., Евдаковский р-н, с Голопузовка

Дата рождения

07.07.1918

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1918

Отец: Кондратенков Стефан Абрамович

Мать: Кондратенко Соломанида Захаровна

Воронежская обл., Евдаковский р-н, с Голопузовка
Рождение ребёнка
22.05.1952

Сын: Кондратенко Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Кондратенко Анна Петровна

Россия
Военная служба
Неизвестно
Место призыва Саркандский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Саркандский р-н Дата призыва 15.09.1938 Воинское звание гв. лейтенант; лейтенант Воинская часть 110 ап 20 гв. габр БМ 2 гв. адп РГК20 гвардейская гаубичная артиллерийская бригада110 гаубичный артиллерийский полк Награды Орден Красной ЗвездыМедаль «За оборону Сталинграда»Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
Неизвестно
Михаил Степанович был призван в армию в 1938 году. Не успел дослужить третий год, как началась война. В это время 23-летний парень находился в Литве и был помощником командира взвода артиллерийского п... Показать все
Смерть
2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close