Кондратенко Михаил Степанович
Место рожденияВоронежская обл., Евдаковский р-н, с Голопузовка
Дата рождения07.07.1918
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1918
Воронежская обл., Евдаковский р-н, с Голопузовка
Рождение ребёнка
22.05.1952
Сын: Кондратенко Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Кондратенко Анна Петровна
Россия
Военная служба
Неизвестно
Место призыва Саркандский РВК, Казахская ССР, Алма-Атинская обл., Саркандский р-н Дата призыва 15.09.1938 Воинское звание гв. лейтенант; лейтенант Воинская часть 110 ап 20 гв. габр БМ 2 гв. адп РГК20 гвардейская гаубичная артиллерийская бригада110 гаубичный артиллерийский полк Награды Орден Красной ЗвездыМедаль «За оборону Сталинграда»Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
Неизвестно
Михаил Степанович был призван в армию в 1938 году. Не успел дослужить третий год, как началась война. В это время 23-летний парень находился в Литве и был помощником командира взвода артиллерийского п... Показать все
Смерть
2019