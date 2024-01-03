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Ташлыкова Марфа Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.1817 ст.

Муж: Ташлыков Дмитрий Мартелович

Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1818 ст.

Дочь: Конина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.09.1820 ст.

Сын: Ташлыков Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.10.1825 ст.

Дочь: Югова Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1828 ст.

Сын: Ташлыков Антип Дмитриевич

Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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