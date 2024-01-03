Ташлыкова Марфа Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1817 ст.
Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1818 ст.
Дочь: Конина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович
Рождение ребёнка
23.09.1820 ст.
Сын: Ташлыков Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович
Рождение ребёнка
06.10.1825 ст.
Дочь: Югова Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович
Рождение ребёнка
04.04.1828 ст.
Сын: Ташлыков Антип Дмитриевич
Отец ребёнка: Ташлыков Дмитрий Мартелович
Смерть
Неизвестно