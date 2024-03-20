Алексеев Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Владимир Анатольевич

Алексеев Владимир Анатольевич

avatar

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

12.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1958

Отец: Алексеев Анатолий Петрович

Мать: Алексеева Анна Васильевна

Ленинград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close