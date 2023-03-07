Денисова Мария Потапова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1891
Рождение ребёнка
24.05.1892
Сын: Денисов Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1898
Сын: Денисов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1899
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович
Рождение ребёнка
09.03.1902
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович
Рождение ребёнка
01.07.1907
Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович
Смерть
Неизвестно