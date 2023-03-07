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Денисова Мария Потапова

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
27.10.1891

Муж: Денисов Василий Федорович

Рождение ребёнка
24.05.1892

Сын: Денисов Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.09.1898

Сын: Денисов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1899

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.03.1902

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.07.1907

Сын: Денисов Илья Васильевич

Отец ребёнка: Денисов Василий Федорович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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