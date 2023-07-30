Пежемская Лидия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пежемская Лидия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.2005

Дочь: Мусиенко Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусиенко Дмитрий Владимирович

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