Пежемская Лидия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.2005
Дочь: Мусиенко Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мусиенко Дмитрий Владимирович