Рябушкин Вадим Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябушкин Вадим Юрьевич

Рябушкин Вадим Юрьевич

Место рождения

Ленинград

Дата рождения

05.01.1969

Дата смерти

25.02.2016

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1969

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.02.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.