Рябушкин Вадим Юрьевич
Место рожденияЛенинград
Дата рождения05.01.1969
Дата смерти25.02.2016
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1969
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.02.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург