Демидов Никита Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688
Дата смерти1758
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
12.11.1725
Сын: Демидов Иван Никитич
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна
надворный советник
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1758