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Демидов Никита Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Демидов Никита Демидович

Мать: Демидова Авдотья Федотовна

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Демидов Василий Никитич

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
1713

Сын: Демидов Евдоким Никитич

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
12.11.1725

Сын: Демидов Иван Никитич

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна

надворный советник
Рождение ребёнка
1728

Сын: Демидов Никита Никитич

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна

Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Демидов Алексей Никитич

Мать ребёнка: Демидова Анастасия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Анастасия Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1758
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