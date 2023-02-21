Соколова Зиновия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти25.01.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Соколова Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Соколов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
29.05.1887 ст.
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.
Дочь: Соколова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
27.02.1896 ст.
Дочь: Пудова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.
Сын: Соколов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович
Смерть
25.01.1911 ст.
от воспаления легких