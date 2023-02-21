Соколова Зиновия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова Зиновия Никифорова

Соколова Зиновия Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

25.01.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Соколова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Соколов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.05.1887 ст.

Сын: Соколов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
13.10.1892 ст.

Дочь: Соколова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
27.02.1896 ст.

Дочь: Пудова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.03.1900 ст.

Сын: Соколов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Соколов Василий Михайлович

Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Смерть
25.01.1911 ст.
Хмелёвка, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
от воспаления легких
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