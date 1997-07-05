Бызов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1947
Дата смерти05.07.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1973
Дочь: Бызова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Бызова Людмила
Рождение ребёнка
05.06.1979
Сын: Бызов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бызова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бызова Людмила
Смерть
05.07.1997