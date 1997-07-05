Бызов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бызов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1947

Дата смерти

05.07.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
28.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1973

Дочь: Бызова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Бызова Людмила

Рождение ребёнка
05.06.1979

Сын: Бызов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бызова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бызова Людмила

Смерть
05.07.1997
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