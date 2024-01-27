Сапожков Павел Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.01.1959
Дочь: Константинова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожков Александр Павлович
Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сапожков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна
Смерть
Неизвестно