Сапожков Павел Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожков Павел Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сапожков Сергей Филиппович

Мать: Сапожкова Анисья Алексеевна

Рождение ребёнка
03.01.1959

Дочь: Константинова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожков Александр Павлович

Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сапожков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Сапожкова Зинаида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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