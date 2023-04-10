Общий предок Трубицыных посадских Ельца
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1560
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1560
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1586
Сын: Трубицын Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1600
Сын: Трубицын Тит
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1606
Сын: Трубицын Иван
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно