Общий предок Трубицыных посадских Ельца — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Общий предок Трубицыных посадских Ельца

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1560

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1560

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1586

Сын: Трубицын Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1600

Сын: Трубицын Тит

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1606

Сын: Трубицын Иван

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно