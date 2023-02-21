Савин Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Фома

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630

Отец: Савин Макушка Нестеров

Мать: Савина ?

Рождение ребёнка
Около 1647

Сын: Савин Андрей Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Савин Никита Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Осип Фомин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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