Савин Фома
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1630
Отец: Савин Макушка Нестеров
Мать: Савина ?
Рождение ребёнка
Около 1647
Сын: Савин Андрей Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Савин Никита Фомин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савин Осип Фомин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно