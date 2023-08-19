Заровняева (Попова) Параскева Ипатова
Место рождения
Дата рождения1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Попов Ипатий Косьмин
Бракосочетание
19.10.1869 ст.
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Сын: Заровняев Стефан Павлович
Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Заровняев Михаил Павлович
Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Заровняев Андрей Павлович
Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.
Дочь: Кочергина Парасковья Павловна
Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович
Смерть
Неизвестно