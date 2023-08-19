Заровняева (Попова) Параскева Ипатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняева (Попова) Параскева Ипатова

Место рождения

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Попов Ипатий Косьмин

Мать: Попова Гликерья Алексеевна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
19.10.1869 ст.

Муж: Заровняев Павел Иванович

Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Заровняев Стефан Павлович

Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Заровняев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Заровняев Андрей Павлович

Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Дочь: Кочергина Парасковья Павловна

Отец ребёнка: Заровняев Павел Иванович

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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