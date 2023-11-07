Анциферов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анциферов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анциферов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анциферов Дмитрий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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