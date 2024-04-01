Allison Charles Ii — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Allison Charles Ii

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Allison Charles Iii

Мать ребёнка: Allison (Blackmore) Mary

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Allison Thomas

Мать ребёнка: Allison (Blackmore) Mary

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1796

Сын: Allison Isaac

Мать ребёнка: Allison (Blackmore) Mary

Смерть
1823
Похороны
Неизвестно

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