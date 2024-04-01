Allison Charles Ii
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смерти1823
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Allison Charles Iii
Мать ребёнка: Allison (Blackmore) Mary
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Allison Thomas
Мать ребёнка: Allison (Blackmore) Mary
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1796
Сын: Allison Isaac
Мать ребёнка: Allison (Blackmore) Mary
Смерть
1823
Похороны
Неизвестно