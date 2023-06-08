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Початкова Елена
Початкова Елена
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Початкова (Воеводина) Любовь Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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Биография
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Початкова Любовь Алексеевна
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