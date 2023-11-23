Евдокия Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Великосельский Гавриил Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Радижевский Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Семенович
Радижевский Иоанн Герасимович (1769 — 1834) Родился в семье священника села Введенского (на Печегде) РомановБорисоглебского уезда (1) Герасима Семеновича. С 1781 года обучался в Ярославской духовной с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Семенович
Смерть
1792