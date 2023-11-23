Евдокия Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Великосельский Гавриил Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Радижевский Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Семенович

Радижевский Иоанн Герасимович (1769 — 1834) Родился в семье священника села Введенского (на Печегде) РомановБорисоглебского уезда (1) Герасима Семеновича. С 1781 года обучался в Ярославской духовной с... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Семенович

Смерть
1792
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