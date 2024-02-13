Коткова (Котова) Авдотья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Котова) Авдотья Осиповна

Место рождения

Марайская слобода, Ялуторовский дистрикт, Сибирская губерния.

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Коткова) Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Котков Алексей Дмитриевич

Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

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