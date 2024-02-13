Коткова (Котова) Авдотья Осиповна
Место рожденияМарайская слобода, Ялуторовский дистрикт, Сибирская губерния.
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Коткова) Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Котков Алексей Дмитриевич
Дубровное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Бочаговка, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область