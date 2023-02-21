Crawshay (Nicholson) Elizabeth
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1714
Дата смерти02.04.1774
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1714
Отец: Nicholson Obadiah
Мать: Nicholson Mary
Бракосочетание
29.06.1738
Муж: Crawshay William
Normanton, West Riding of Yorkshire, UK
Рождение ребёнка
01.10.1739
Сын: Crawshay Richard
Отец ребёнка: Crawshay William
Normanton, Yorkshire, England
Рождение ребёнка
06.04.1743
Сын: Crawshay John
Отец ребёнка: Crawshay William
Рождение ребёнка
03.12.1744
Сын: Crawshay William
Отец ребёнка: Crawshay William
Рождение ребёнка
Около ?.01.1747
Дочь: Bailey Susannah
Отец ребёнка: Crawshay William
Normanton, West Riding of Yorkshire, UK
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Elizabeth
Отец ребёнка: Crawshay William
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Moser Sarah
Отец ребёнка: Crawshay William
Normanton, West Yorkshire, England
Смерть
02.04.1774