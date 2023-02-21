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Crawshay (Nicholson) Elizabeth

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1714

Дата смерти

02.04.1774

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1713 г.р.

Дети

1739 г.р.
1743 г.р.
1744 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1747 г.р.
Около 1755 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1714

Отец: Nicholson Obadiah

Мать: Nicholson Mary

Бракосочетание
29.06.1738

Муж: Crawshay William

Normanton, West Riding of Yorkshire, UK
Рождение ребёнка
01.10.1739

Сын: Crawshay Richard

Отец ребёнка: Crawshay William

Normanton, Yorkshire, England
Рождение ребёнка
06.04.1743

Сын: Crawshay John

Отец ребёнка: Crawshay William

Рождение ребёнка
03.12.1744

Сын: Crawshay William

Отец ребёнка: Crawshay William

Рождение ребёнка
Около ?.01.1747

Дочь: Bailey Susannah

Отец ребёнка: Crawshay William

Normanton, West Riding of Yorkshire, UK
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Elizabeth

Отец ребёнка: Crawshay William

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Moser Sarah

Отец ребёнка: Crawshay William

Normanton, West Yorkshire, England
Смерть
02.04.1774
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