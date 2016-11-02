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Чекин Артемий
Чекин Артемий
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Место рождения
Россия, Воронеж
Дата рождения
02.11.2016
Пол
Мужской
Отец
Чекин Евгений
1982 г.р.
Мать
Чекина (Бокарёв) Татьяна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2016
Отец:
Чекин Евгений
Мать:
Чекина Татьяна
Россия, Воронеж
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