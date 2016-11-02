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Чекин Артемий

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Место рождения

Россия, Воронеж

Дата рождения

02.11.2016

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2016

Отец: Чекин Евгений

Мать: Чекина Татьяна

Россия, Воронеж
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