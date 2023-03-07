Игнатий Семенович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Семен Данилович
Мать: Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Василиса Игнатьевна
Мать ребёнка: Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сила Игнатьевич
Мать ребёнка: Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Федосья Игнатьевна
Мать ребёнка: Анна Спиридоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Спиридоновна
Смерть
Неизвестно