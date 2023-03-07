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Игнатий Семенович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Семен Данилович

Мать: Екатерина Семеновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Спиридоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Василиса Игнатьевна

Мать ребёнка: Анна Спиридоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Спиридоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сила Игнатьевич

Мать ребёнка: Анна Спиридоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Федосья Игнатьевна

Мать ребёнка: Анна Спиридоновна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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