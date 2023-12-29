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Свешников Леон Иванович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1658

Дата смерти

1710

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Свешников Иван Васильевич

Мать: не указана

Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1676

Сын: Свешников Афанасий Леонович

Мать ребёнка: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
1690

Сын: Свешников Филимон Леонович

Мать ребёнка: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
1697

Сын: Свешников Василий Леонович

Мать ребёнка: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
1707

Сын: Свешников Фёдор Леонович

Мать ребёнка: не указана

Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1710
Царство Русское
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