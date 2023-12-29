Свешников Леон Иванович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1658
Дата смерти1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Свешников Иван Васильевич
Мать: не указана
Москва, Царство Русское
Рождение ребёнка
1676
Сын: Свешников Афанасий Леонович
Мать ребёнка: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
1690
Сын: Свешников Филимон Леонович
Мать ребёнка: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
1697
Сын: Свешников Василий Леонович
Мать ребёнка: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: не указана
Царство Русское
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1710
Царство Русское