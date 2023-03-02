Пальцев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПальцев Дмитрий

Пальцев Дмитрий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пальцев Егор (Георгий) Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пальцев Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Горки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Пальцев Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

д. Жилино-Горки, Ногинский р-н, Московская обл., Москва и МО
Рождение ребёнка
1910

Сын: Пальцев Гавриил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close