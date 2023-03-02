Пальцев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пальцев Егор (Георгий) Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Пальцев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Горки, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
д. Жилино-Горки, Ногинский р-н, Московская обл., Москва и МО
Рождение ребёнка
1910
Сын: Пальцев Гавриил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно