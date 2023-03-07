Чуприкова Василиса Петровна
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Петр Гаврилович
Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Авдотья Гавриловна
Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Агрофена Гавриловна
Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Чуприков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно