Чуприкова Василиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова Василиса Петровна

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Место рождения

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1744

Сын: Петр Гаврилович

Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Авдотья Гавриловна

Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Агрофена Гавриловна

Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760

Сын: Чуприков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Чуприков Гаврила Еремеевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Гаврила Еремеевич

Смерть
Неизвестно
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