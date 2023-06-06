Байнагырова (Байнагырова) Зюгура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байнагырова (Байнагырова) Зюгура

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гизетуллина Фарвиза

Отец ребёнка: Гадыльшин Гизетулла

Рождение ребёнка
1856

Сын: Гизетуллин Лукман

Отец ребёнка: Гадыльшин Гизетулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадыльшин Гизетулла

Место жительства
Неизвестно
Байсарово
Смерть
Неизвестно