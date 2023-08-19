Прохонов Ефим Филиппович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Прохонов Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1899
Дочь: Горюшина Екатерина
Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Прохонов Алексей
Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна
Потылиха
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
20.11.1909
Дочь: Прохонова Анна
Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна
Потылиха, Московская область, Россия
03.12.1909 - крещение
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
09.11.1912
Сын: Прохонов Иван
Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна
Потылиха
Смерть
1920
Потылиха, Московская область, Россия