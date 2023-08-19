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Прохонов Ефим Филиппович

Место рождения

Грынь, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Прохонов Филипп

Мать: не указана

Грынь, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1899

Дочь: Горюшина Екатерина

Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Прохонов Алексей

Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна

Потылиха
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
20.11.1909

Дочь: Прохонова Анна

Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна

Потылиха, Московская область, Россия
03.12.1909 - крещение
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
09.11.1912

Сын: Прохонов Иван

Мать ребёнка: Татьяна Ефремовна

Потылиха
Смерть
1920
Потылиха, Московская область, Россия
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