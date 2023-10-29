Снегирев Агафон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снегирев Агафон Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Снегирев Андрей Ермолаевич

Мать: Снегирева Анна

Рождение ребёнка
?.04.1834 ст.

Дочь: Снегирева Анисья Агафоновна

Мать ребёнка: Снегирева Домна Фирсовна

Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.

Сын: Снегирев Спиридон Агафонович

Мать ребёнка: Снегирева Домна Фирсовна

с. Риддер, Риддерская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снегирев Михаил Агафонович

Мать ребёнка: Снегирева Домна Фирсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снегирева Домна Фирсовна

Смерть
Неизвестно
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