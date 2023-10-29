Снегирев Агафон Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Снегирев Андрей Ермолаевич
Мать: Снегирева Анна
Рождение ребёнка
?.04.1834 ст.
Дочь: Снегирева Анисья Агафоновна
Мать ребёнка: Снегирева Домна Фирсовна
Рождение ребёнка
01.12.1848 ст.
Сын: Снегирев Спиридон Агафонович
Мать ребёнка: Снегирева Домна Фирсовна
с. Риддер, Риддерская волость, Бийский уезд, Томская Губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снегирев Михаил Агафонович
Мать ребёнка: Снегирева Домна Фирсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Снегирева Домна Фирсовна
Смерть
Неизвестно