Старцев Стефан Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцев Стефан Филиппов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1862 ст.

Дочь: Надежда Стефанова

Мать ребёнка: Старцева Матрена Афанасьева

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старцева Матрена Афанасьева

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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