Никулина Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикулина Ирина Николаевна

Никулина Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Никулин Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Никулин Валентин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Валентин Михайлович

Смерть
Неизвестно